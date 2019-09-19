Полина Гагарина прибегла к нетрадиционным методам лечения. Фото терапевтического процесса вокалистка опубликовала в своем Инстаграм, чем привлекла внимание коллеги по цеху – певицы Валерии.

Полина Гагарина прибегла к нетрадиционным методам лечения. Фототерапевтического процесса вокалистка опубликовала в своем "Инстаграм", чемпривлекла внимание коллеги по цеху – певицы Валерии.В кадре Полина Гагарина лежит на кушетке. Ей проводят сеанс иглоукалывания.Длинные тонкие иглы можно увидеть на шее, щеках, и волосистой части головызнаменитости.Снимок вокалистка сопроводила небольшим текстом. "Всемпривет! Сколько иголочек вы видите?" – поинтересовалась Полина Гагарина у подписчиков.Одной из первых на пост отреагировала певица Валерия. Супругапродюсера Иосифа Пригожина не смогла сдержаться, она пожалела заболевшую артистку."Когда надо выздороветь, человек готов на все. Моя хорошая,очень сочувствую, это неприятная процедура", – отметила певица Валерия вкомментариях.Подписчики Полины Гагариной поспешили успокоить женупродюсера. По их словам, иглоукалывание – это безболезненная процедура, которая,как ни парадоксально, очень расслабляет.Напомним, на днях рассказала в микроблоге, что болезнь никак не хочет оставить ее впокое. Артистке даже пришлось отменить выступление, так как петь она пока не в состоянии."Я все-таки еще лечу горло и, к огромному сожалению, несмогу сегодня брать такие высокие ноты, как на фото и выступить на специальноммероприятии @mtvrussia и Яндекс. Плюс "Музыкант года : 2019"(пунктуация и орфография автора сохранены. – Прим. ред.)", – отмечала