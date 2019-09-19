Слухи об отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко ходят уже год. И хотя сам глава республики по этой теме не высказывается, дыма без огня, как известно, не бывает. Эксперты не раз говорили, что Батька рассматривает в качестве нового президента человека из семьи.

Слухи об отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко ходят уже год. И хотя сам глава республики по этой теме не высказывается, дыма без огня, как известно, не бывает. Эксперты не раз говорили, что Батька рассматривает в качестве нового президента человека из семьи.Рано или поздно Лукашенко придется расстаться спрезидентским креслом, он будет вынужден это сделать, сказал политологАлександр Добровольский. По его словам, белорусский лидер хочет для себя исвоей семьи "нормальной жизни"."Единственное, что он, как говорят, на тигре сидит.Если спрыгнуть, тигр его съест", – отметил эксперт в эфире программы"Беседа" на телеканале "БЕЛСАТ".Ведущая передачи Светлана Калинкина отдельно остановилась накандидатуре старшего сына Лукашенко – 43-летнего Виктора. Политологи неисключат, что в списке предпочтений Батьки отпрыск находится на первом месте.Но Добровольский призвал не делать скоропалительных выводов.По его мнению, не верит, что кто-либо кроме него способен удержатьситуацию в республике. Даже собственный сын не вызывает у него доверия,подчеркнул эксперт.Лукашенко сам создал себе неразрешимую проблему,сосредоточив в своих руках все нити управления. "Все другие привыкли ктому, что они ни к чему не способны, и если проявишь инициативу, получишь порукам. Кем надо быть, чтобы заставлять все общество ждать твоей смерти?!" -задался вопросом Добровольский.О том, что делает ставку на членов семьи, ранееговорил политолог Дмитрий Болкунец. Он не исключил, что белорусский лидер хочетоставить власть старшему сыну Виктору, чтобы тот впоследствии передал еемладшему брату Николаю.