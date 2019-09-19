Слухи об отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко ходят уже год. И хотя сам глава республики по этой теме не высказывается, дыма без огня, как известно, не бывает. Эксперты не раз говорили, что Батька рассматривает в качестве нового президента человека из семьи.
Слухи об отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко ходят уже год. И хотя сам глава республики по этой теме не высказывается, дыма без огня, как известно, не бывает. Эксперты не раз говорили, что Батька рассматривает в качестве нового президента человека из семьи.
Рано или поздно Лукашенко придется расстаться с
президентским креслом, он будет вынужден это сделать, сказал политолог
Александр Добровольский. По его словам, белорусский лидер хочет для себя и
своей семьи "нормальной жизни".
"Единственное, что он, как говорят, на тигре сидит.
Если спрыгнуть, тигр его съест", – отметил эксперт в эфире программы
"Беседа" на телеканале "БЕЛСАТ".
Ведущая передачи Светлана Калинкина отдельно остановилась на
кандидатуре старшего сына Лукашенко – 43-летнего Виктора. Политологи не
исключат, что в списке предпочтений Батьки отпрыск находится на первом месте.
Но Добровольский призвал не делать скоропалительных выводов.
По его мнению, не верит, что кто-либо кроме него способен удержать
ситуацию в республике. Даже собственный сын не вызывает у него доверия,
подчеркнул эксперт.
Лукашенко сам создал себе неразрешимую проблему,
сосредоточив в своих руках все нити управления. "Все другие привыкли к
тому, что они ни к чему не способны, и если проявишь инициативу, получишь по
рукам. Кем надо быть, чтобы заставлять все общество ждать твоей смерти?!" -
задался вопросом Добровольский.
О том, что делает ставку на членов семьи, ранее
говорил политолог Дмитрий Болкунец. Он не исключил, что белорусский лидер хочет
оставить власть старшему сыну Виктору, чтобы тот впоследствии передал ее
младшему брату Николаю.