Андрей Малахов заинтересовался судьбой четырехлетней девочки, которую мать-кукушка бросила в кафе. В студии программы Прямой эфир обсудили резонансную историю.

Андрей Малахов заинтересовался судьбой четырехлетней девочки, которую мать-кукушка бросила в кафе. В студии программы "Прямой эфир" обсудили резонансную историю.Жительница города Белореченска Лариса Аль-Хафиз Требо оставила собственную дочь в пиццерии. В карман девочке нерадивая мамаша положила записку: "Не отдавайте меня в детсад "Малютка", а примите к новым маме и папе".Новости о брошенной четырехлетке быстро разлетелись по всей стране. Десятки семей готовы были удочерить малышку и требовали наказать ее мать. Чудовищный поступок жительницы Белореченсказацепил за живое даже видавшего виды Андрея Малахова.Между тем органы опеки вернули девочку родительнице, которая пыталась от нее избавиться. Отец ребенка – гражданин Чада Абут Аль-Хафиз Требо, как только узнал о поступке жены, сразу же потребовал развод и заявил, что заберет дочь к себе.Многодетная мать и общественный деятель Инна Молчанова, появившись в студии ток-шоу "Прямой эфир" заявила, что малышка находится в опасности. По ее мнению, Ларису Аль-Хафиз Требо необходимо лишить родительских прав. У той, помимо оставленной маленькой наследницы, есть еще старшие дети: сын и дочь, воспитанием которых, занимаются другие люди.В студию ток-шоу приехала и сама Лариса Аль-Хафиз Требо. Женщина объяснила свой поступок тем, что хотела привлечь внимание к проблемам в своей семье. Ее муж – африканец из Чада – обманом увез их общего сына. Она не видела мальчика уже пять лет. Сейчас дочерей Ларисы воспитывает бабушка."Там, где сейчас я живу, куда я не обращалась, на меня ноль внимания. Обращалась, чтобы сына забрать. Муж у меня его украл. Обманул меня, обманул Россию, обманул всех. Он забрал у меня сына. Я хочу, чтобы он здесь был, потому что если я сейчас его не верну, то никогда его не верну", – сказала Лариса в эфире программы .Абут Аль-Хафиз Требо пообщался с редакторами программы по видеосвязи. Мужчина заявил, что Лариса сама отдала ему сына и даже позволила увезти его из страны."Мы договорились, что сын будет со мной, раз она сейчас не работает, у нее нет никакого дела. Мы ходили к нотариусу. Она дала разрешение, чтобы сын был со мной. Я видел в интервью, где она говорит, что я ей не помогал – это неправда. Я каждые два-три месяца отправляю ей деньги", – рассказал африканец в ток-шоу ".Аль-Хафиз Требо отметил, что звал супругу к себе на родину, однако та отказывается жить в Африке. Между тем Абут не против, если Лариса переедет к нему с дочерью.