Госсекретарь Майк Помпео заявил, что поведение Тегерана – угрожающее, и что Вашингтон не будет это терпеть. Помпео, находясь с визитом в Саудовской Аравии, подчеркнул, что эта страна согласна с позицией Вашингтона. Они считают, что атаку на нефтяные объекты королевства на прошлой неделе осуществил именно Иран.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что поведение Тегерана – "угрожающее", и что Вашингтон не будет это терпеть. Помпео, находясь с визитом в Саудовской Аравии, подчеркнул, что эта страна согласна с позицией Вашингтона. Они считают, что атаку на нефтяные объекты королевства на прошлой неделе осуществил именно Иран.Эту тему Помпео обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии. По итогам переговоров они, как сообщили в Госдепе, решили, что международное сообщество должно противостоять угрозе со стороны Ирана. Хотя пока все обвинения в адрес Тегерана – безосновательны.Журналисты задали Помпео неудобный вопрос по поводу американских зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот". Именно они стоят на вооружении саудовских войск и не смогли отбить атаку беспилотников на нефтяные объекты. Помпео был вынужден признать провал, и заявил, что системы ПВО не всегда дают нужный результат.