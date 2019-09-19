Полузащитник Барселоны Френки де Йонг поставил лайк под размещенным в Инстаграм призыве уволить главного тренера Эрнесто Вальверде. Это произошло, после того как чемпионы Испании сыграли вничью в первом матче группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией.

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг поставил лайк под размещенным в Инстаграм призыве уволить главного тренера Эрнесто Вальверде. Это произошло, после того как чемпионы Испании сыграли вничью в первом матче группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".На официальной странице "Барселоны" в Инстаграм был размещен призыв отправить в отставку главного тренера Вальверде, собравший несколько сот лайков. Отметился и голландец Фрэнки де Йонг, купленный летом у "Аякса" за 75 миллионов евро. Впоследствии де Йонг убрал свою отметку, но пользователи успели сделать скрин-шот.В прошлом году нечто подобное совершили футболисты "Спартака" Денис Глушаков и Андрей Ещенко, поставившие отметки "нравится" под стихотворением актера Дмитрия Назарова, содержавшего выпад против главного тренера москвичей Массимо Карреры. Каррера отстранил обоих игроков от работы с основой. Этот эпизод стал отправной точкой кризиса в "Спартаке", приведшему к отставке тренера и уходу Глушакова.