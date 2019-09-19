59-летний певец и композитор показал в Инстаграм поклонникам суровые родительские будни. Игорь Николаев опубликовал забавный ролик с дочерью Никой.

59-летний певец и композитор показал в "Инстаграм" поклонникам суровые родительские будни. Игорь Николаев опубликовал забавный роликс дочерью Никой.октябре малышке исполнится четыре года, и успехами наследницы музыкант и егосупруга, певица Юлия Проскурякова, готовы хвастаться хоть каждый день. На сей раз Игорь Николаев показал, как дочь над ним подшутила, пока он задремал. Девочка разбудила отца,прикрепив ему на щеку наклейку."Вот что бывает, когда случайно заснешь днем на диване!", – с иронией прокомментировалпроизошедшее . У поклонников музыканта эпизод из его жизни вызвалвосторг. "Украшаем папу", "Это же здорово – такую прелесть иметь!", "Хулиганка","Какая веселая девчушка!", – высказались фолловеры