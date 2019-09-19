Государственные инспекторы труда смогут взыскивать с работодателя долги по заработной плате в принудительном порядке. Соответствующий законопроект Госдума приняла в среду, 19 сентября. Это позволит защитить права работников, уверен спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Государственные инспекторы труда смогут взыскивать с работодателя долги по заработной плате в принудительном порядке. Соответствующий законопроект Госдума приняла в среду, 19 сентября. Это позволит защитить права работников, уверен спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Законопроект направлен на защиту трудовых прав гражданот недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенныеим выплаты", – сказал спикер парламентским журналистам.По текущему законодательству работникимогут обратиться в суд, напомнил Володин. Но для этого придется потратить времяи найти деньги на оплату юристов, подчеркнул председатель нижней палаты,отметив, что у человека может не оказаться нужной суммы. Кроме того,работодатель может затянуть судебные тяжбы, что оставит работника безположенных средств."Это чревато рисками бедности и попадания в долговуюкабалу с "займами до зарплаты"", – подчеркнул Володин.После окончательного принятия и вступления законопроекта всилу у работника, помимо суда, появится возможность получить заработанныесредства с помощью трудовой инспекции. Она составит исполнительный лист опринудительном взыскании. Большая часть компаний рассчитается с сотрудниками ужена этой стадии, уверен Володин.Также на пленарном заседании 19 сентября Госдума принялазаконопроект, направленный на поддержку отечественных производителей вина. Им предоставят налоговые льготы, а также бюджетные субсидии на возмездной и безвозмезднойосновах. Появится возможность получения налогового вычета заиспользование отечественного сырья в производстве вина.