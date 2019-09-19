Сразу два взрыва прогремели в Афганистане за сутки. Утром в городе Калот на юге страны взорвался заминированный автомобиль. По последним данным, жертвами теракта стали 20 человек, еще около 90 получили ранения.

Сразу два взрыва прогремели в Афганистане за сутки. Сегодня утром в городе Калот на юге страны взорвался заминированный автомобиль. По последним данным, жертвами теракта стали 20 человек, еще около 90 получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось о 7 погибших и 85 раненых. Ответственность за теракт взяло на себя террористическое движение "Талибан" (запрещено в России).А накануне вечером в афганской провинции Нангархар из-за авиаудара погибли 30 мирных жителей, еще 45 человек получили ранения, сообщает ТАСС.