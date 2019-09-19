В Канаде за месяц до парламентских выборов разразился скандал, в центре которого премьер-министр Джастин Трюдо. Журнал Тайм опубликовал фотографию 2001 года. На ней Трюдо – с чёрным гримом на лице, на голове – белый тюрбан.

В Канаде за месяц до парламентских выборов разразился скандал, в центре которого премьер-министр Джастин Трюдо. Журнал "Тайм" опубликовал фотографию 2001 года. На ней Трюдо – с чёрным гримом на лице, на голове – белый тюрбан.Снимок был сделан на закрытой вечеринке под названием "Арабская ночь" в частной школе, где тогда преподавал нынешний канадский премьер. Сам он заявил, что был в костюме Аладдина. Однако оппозиция поспешила обвинить Трюдо в расизме, сообщает телеканал "Россия 24"! И увидела в наряде сказочного персонажа попытку посмеяться над теми, кто отличается от Трюдо цветом кожи.Самого Джастина Трюдо подобные обвинения перед выборами, похоже, напугали. И он поспешил извиниться за снимок 18-летней давности. Его заявление, которое он сделал на борту своего самолёта, транслировали все национальные телеканалы Канады."В 2001 году на одной из вечеринок я был одет в костюм Аладдина, на лице у меня был макияж. Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать. Я прошу у канадцев за это прощения. 18 лет назад я и представить не мог, что такой костюм можно будет связать с расизмом. Сейчас мне очень стыдно. Я всю жизнь боролся с расизмом и был сторонником толерантности. Еще раз повторю: я прошу у канадцев прощения за это фото", — покаялся Джастин Трюдо.