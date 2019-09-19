Известная актриса предстала в Сторис своего
Инстаграм-аккаунте заметно помолодевшей. 41-летняя Екатерина Климова появилась
в кадре в новом образе.
Известная актриса предстала в Сторис своего
Инстаграм-аккаунте заметно помолодевшей. 41-летняя Екатерина Климова появилась
в кадре в новом образе.
17 сентября звезда
театра и кино произвела фурор в платье с глубоким декольте. Знаменитость
появилась в Большом театре на опере "Евгений Онегин" в эффектном наряде,
который не оставил равнодушными ее поклонников.
Для вечернего выхода в свет Екатерина Климова выбрала
маленькое черное платье с глубоким декольте. Дополнила она свой образ лодочками
в тон.
Екатерина Климова выглядела непривычно: артистка выпрямила
свои вьющиеся локоны, благодаря чему стала выглядеть еще моложе. Во время
похода в театр с подругой она смотрелась умопомрачительно и свежо.
Судя по всему, и
настроение у Екатерины Климовой было соответствующим. Актриса поздравила театр с
премьерой, записывала видеоролики и
выкладывала соблазнительные снимки в Инстаграм. Кроме того, многие поклонники
рассмотрели татуировку на плече актрисы.
Отметим, у – трое детей. Знаменитая многодетная мама неизменно вызывает
восхищение у многочисленных поклонников своей фигурой и моложавым внешним
видом.
Напомним, что после
развода и актер Игорь Петренко, от которого она имеет
сыновей, после развода остались в прекрасных отношениях. Они в равной мере
занимаются воспитанием общих детей и периодически собираются вместе на
торжествах.