Известная актриса предстала в Сторис своего Инстаграм-аккаунте заметно помолодевшей. 41-летняя Екатерина Климова появилась в кадре в новом образе.

Известная актриса предстала в Сторис своегоИнстаграм-аккаунте заметно помолодевшей. 41-летняя Екатерина Климова появиласьв кадре в новом образе.17 сентября звездатеатра и кино произвела фурор в платье с глубоким декольте. Знаменитостьпоявилась в Большом театре на опере "Евгений Онегин" в эффектном наряде,который не оставил равнодушными ее поклонников.Для вечернего выхода в свет Екатерина Климова выбраламаленькое черное платье с глубоким декольте. Дополнила она свой образ лодочкамив тон.Екатерина Климова выглядела непривычно: артистка выпрямиласвои вьющиеся локоны, благодаря чему стала выглядеть еще моложе. Во времяпохода в театр с подругой она смотрелась умопомрачительно и свежо.Судя по всему, инастроение у Екатерины Климовой было соответствующим. Актриса поздравила театр спремьерой, записывала видеоролики ивыкладывала соблазнительные снимки в Инстаграм. Кроме того, многие поклонникирассмотрели татуировку на плече актрисы.Отметим, у – трое детей. Знаменитая многодетная мама неизменно вызываетвосхищение у многочисленных поклонников своей фигурой и моложавым внешнимвидом.Напомним, что послеразвода и актер Игорь Петренко, от которого она имеетсыновей, после развода остались в прекрасных отношениях. Они в равной мерезанимаются воспитанием общих детей и периодически собираются вместе наторжествах.