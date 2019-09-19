Екатеринбуржец сорвался со скалы на мысе Меганом. ЧП произошло накануне. Молодой человек отправился в пешее путешествие и сорвался с высоты в шесть метров в труднодоступном месте у подножия урочища Уч-Куя, передает служба информации Вести – Севастополь.

Екатеринбуржец сорвался со скалы на мысе Меганом. ЧП произошло накануне. Молодой человек отправился в пешее путешествие и сорвался с высоты в шесть метров в труднодоступном месте у подножия урочища Уч-Куя, передает служба информации "Вести – Севастополь".На помощь уральскому гостю выехали спасатели судакского отряда "КРЫМ-СПАС". Эвакуировать пострадавшего смогли только при помощи носилок и альпинистского снаряжения. Специалисты оказали парню психологическую и доврачебную помощь - уложили на вакуумный матрац и наложили необходимые повязки. После чего туриста передали бригаде скорой помощи.