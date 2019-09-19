Нужно ли вносить в Правила дорожного движения поправки об электросамокатах и гироскутерах? Такой онлайн-опрос сейчас проводит Госавтоинспекция. Пока в случае столкновения автомобиля и самоката происшествие квалифицируют как наезд на пешехода.

Нужно ли вносить в Правила дорожного движения поправки об электросамокатах и гироскутерах? Такой онлайн-опрос сейчас проводит Госавтоинспекция. Пока в случае столкновения автомобиля и самоката происшествие квалифицируют как наезд на пешехода.Машина двигается по главной дороге. Проезжает, казалось бы, пустой перкресток, как вдруг слева в нее влетает электросамокат."Влетел сюда, отлетел в лобовое стекло и упал назад", — говорит женщина.11-летний Руслан, который управлял самокатом получил черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело. Хотя Екатерина Доронина не понимает, в чем ее вина"Показался вдалеке пешеходом, но я не могла рассчитать, что он двигался с моей же скоростью", — говорит она.Синяки под глазами годовалой Саши — тоже результат столкновения уже на тротуаре."Самокат ударился в коляску, коляска треснула. Сашка вылетела из нее, ударилась. Он сел и уехал дальше", — возмущается Иван Никитин.Номера у электросамоката нет, а значит найти водителя невозможно. Поэтому всего за полгода — только 40 зарегистрированных ДТП с их участием. 39 любителей электроезды получили травмы. Двое погибли. Будет больше: на московской рынок вышли новые самокаты, которые могут разгоняться до 100 километров в час.Но для закона даже такие супер-машины транспортом не являются. С какой бы скоростью не несся человек на самокате, он все равно считается пешеходом и на тротуаре в своем праве. Выезд на проезжую часть может рассматриваться как переход дороги в неположенном месте. Но штраф — всего 500 рублей.Так что гоняют даже по автомагистралям. Мотоциклисты восхищаются и завидуют. Но даже опытные байкеры отмечают опасность самокатов: "Нет ни фар, ни поворотников, ни зеркал, не видит вообще никто".В Минтрансе уже готовят поправки в Правила дорожного движения. Какие — пока не ясно. Звучат предложения запретить аренду всего, что может разгоняться быстрее 20 километров в час. Мощные самокаты приравнять к мопедам. А это значит — регистрация и права. Запретить езду по пешеходным зонам."Мы не моем допустить передвижения со скоростью 30-40 километров в час. К примеру, Камергерский переулок — как мы можем это допустить?" – говорит Норайр Блудян, заместитель председатель комиссия по транспорту Общественной палаты.В ГИБДД пока запустили опрос, нужен ли правовой статус этим участникам дорожного движения."По результатам данного опроса состоится общественная дискуссия, в которой свое мнения выскажут представители научного и экспертного сообщества", — пообещал Антон Белан, начальник отдела пропаганды ГИБДД России.Пока в опросе лидируют те, кто за то, чтобы ничего не менять: "Мы не мотоциклисты, вот в чем суть, и мы ближе к велосипедистам".Вероятные технические ограничения считают смешными."Обладая начальными знаниями в электронике можно перепаивать свой самокат так, чтобы достичь максимальной скорости", — считает Алекснадр Описпов, лидер движения "Малый электротраспорт России".Дискуссия обещает быть долгой. Но время есть. Зимой вставать на самокат решаются только самые отъявленные экстремалы.