Певица Ольга Серябкина сама пишет себе песни. По словам знаменитости, вдохновение к ней приходит всегда неожиданно.

Певица Ольга Серябкина сама пишет себе песни. По словамзнаменитости, вдохновение к ней приходит всегда неожиданно."Я никогда не могу отследить этот момент. Мне иногдакажется, что это не я. Я вроде написала, а потом такая думаю: "Ого!" Ты недумаешь мозгом. Ты как будто… Знаешь, когда бабочки в голове", – откровенно поделилась ОльгаСерябкина с Ютуб -каналом "Ходят слухи".По совам Серябкиной, для творческого подъема ей не нужен допинг.Она не употребляет алкоголь и наркотики."У меня есть проблема с тем, что… Ну… в смысле проблема стем, чтобы юзать (употреблять – прим. ред.). Для того, чтобы написать текст, ядолжна проснуться, налить чашку кофе и сесть писать. Когда ты утором оченьсвежий, ты еще не устал, тебе никто не испортил настроение, ты еще нигде не был",– подчеркнула певица.Ольга отметила, что именно такие моменты считает идеальными длянаписания текстов. Вокалистка отметила, что творить ночью с сигаретой и стопкойалкоголя можно только в кино.Напомним, как писали "Дни.ру" ранее певица Наргиз, котораялетом покинула музыкальный лейбл MALFA, рассказала, что продюсер Максим Фадеевне принимает решения в коллективе. Якобы компанией "рулит" его подопечная , которая "выживает" неугодных артистов."Тексты воспринимались только те, которые пишетСерябкина и я, являясь практически 50-летней бабушкой, которая читает и пишеттоже, для меня эти тексты были просто нелепостью. Каждый раз, когда япредлагала переделать текст, это все сопровождалось жутким скандалом", – ранееговорила певица Наргиз в интервью. это заявление бывшей коллеги высмеяла.