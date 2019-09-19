Певица Ольга Серябкина сама пишет себе песни. По словам
знаменитости, вдохновение к ней приходит всегда неожиданно.
Певица Ольга Серябкина сама пишет себе песни. По словам
знаменитости, вдохновение к ней приходит всегда неожиданно.
"Я никогда не могу отследить этот момент. Мне иногда
кажется, что это не я. Я вроде написала, а потом такая думаю: "Ого!" Ты не
думаешь мозгом. Ты как будто… Знаешь, когда бабочки в голове", – откровенно поделилась Ольга
Серябкина с Ютуб -каналом "Ходят слухи".
По совам Серябкиной, для творческого подъема ей не нужен допинг.
Она не употребляет алкоголь и наркотики.
"У меня есть проблема с тем, что… Ну… в смысле проблема с
тем, чтобы юзать (употреблять – прим. ред.). Для того, чтобы написать текст, я
должна проснуться, налить чашку кофе и сесть писать. Когда ты утором очень
свежий, ты еще не устал, тебе никто не испортил настроение, ты еще нигде не был",
– подчеркнула певица.
Ольга отметила, что именно такие моменты считает идеальными для
написания текстов. Вокалистка отметила, что творить ночью с сигаретой и стопкой
алкоголя можно только в кино.
Напомним, как писали "Дни.ру" ранее певица Наргиз, которая
летом покинула музыкальный лейбл MALFA, рассказала, что продюсер Максим Фадеев
не принимает решения в коллективе. Якобы компанией "рулит" его подопечная , которая "выживает" неугодных артистов.
"Тексты воспринимались только те, которые пишет
Серябкина и я, являясь практически 50-летней бабушкой, которая читает и пишет
тоже, для меня эти тексты были просто нелепостью. Каждый раз, когда я
предлагала переделать текст, это все сопровождалось жутким скандалом", – ранее
говорила певица Наргиз в интервью. это заявление бывшей коллеги высмеяла.