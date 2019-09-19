Лучший вратарь европейских чемпионатов будет получать трофей, носящий имя великого советского вратаря Льва Яшина. Эта награда была утверждена журналом France Football

Лучший вратарь европейских чемпионатов будет получать трофей, носящий имя великого советского вратаря Льва Яшина. Эта награда была утверждена журналом France Football.Журнал назовет имена претендентов 21 октября. Первый обладатель трофея имени Яшина станет известен 2 декабря. В этот день пройдет вручение награды, сообщает РИА Новости.France Football в 1956 году учредил "Золотой мяч", трофей вручаемый лучшему футболисту Европы. Вратарь сборной СССР и московского "Динамо" Лев Иванович Яшин получил эту награду в 1963 году. Яшин остается единственным вратарем, становившемся обладателем "Золотого мяча". Кроме того, чемпион Европы 1960 года и олимпийский чемпион 1956 года признан лучшим вратарем ХХ века