Вооруженные силы США считают, что НАТО за последние годы утратил военное превосходство над Россией. Такое заявление после заседания военного комитета НАТО в Словении сделал Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

Вооруженные силы США считают, что НАТО за последние годы утратил военное превосходство над Россией. Такое заявление после заседания военного комитета НАТО в Словении сделал Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.По его словам, министры обороны стран альянса понимают, что баланс сил изменился. По словам Данфорда, Россия и Китай после холодной войны уже разобрались в военной стратегии США, и нашли её слабые стороны. Видимо, генерал намекает, что бюджет на военные расходы альянса пора снова увеличить, отмечает телеканал "Россия 24".