Генпрокуратура признает доказанной вину актера Павла Устинова, которого осудили по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии. При этом ведомство считает, что приговор необходимо смягчить.

Генпрокуратура признает доказанной вину актера Павла Устинова, которого осудили по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии. При этом ведомство считает, что приговор необходимо смягчить.Соответствующее заявление опубликовано на сайте Генпрокуратуры. В нем сообщается, что заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев внес апелляционное представление в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда. В нем идет речь об уголовном деле Павла Устинова.Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда, который был вынесен 16 сентября. В ведомстве отмечают, что необходимо назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.Павла Устинова приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. 24-летний парень обвиняется в применении насилия к бойцу ОМОНа на акции протеста 3 августа в центре столицы.Известные актеры запустили флешмоб в поддержку Устинова. Они публикуют видеообращения в соцсетях, а также плакат, на котором написано "Я/Мы Павел Устинов".Ранее в четверг, 19 сентября, адвокат актера Анатолий Кучерена сообщил, что прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения в отношении его подзащитного. Заседание по данному заявлению назначено на пятницу, 20 сентября, в 12:00.