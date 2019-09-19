Диктор Владимир Березин – талисман и ведущий музыкального фестиваля Бархатный сезон, который второй год проводится в любимом всеми звездами сочинском гранд-отеле Жемчужина. Там с легендой отечественного телевидения встретился корреспондент Дни.ру.

Диктор Владимир Березин – талисман и ведущий музыкального фестиваля "Бархатный сезон", который второй год проводится в любимом всеми звездами сочинском гранд-отеле "Жемчужина". Там с легендой отечественного телевидения встретился корреспондент "Дни.ру".Владимир Березин за свою долгую карьеру работал в паре со многими ведущими. В Сочи, например, он вел концерты с Анной Семенович. Но было время, когда его партнершей по сцене была Светлана Моргунова, которая в будущем году отметит 80-летие. О том, как живет она сегодня, Березин рассказал "Дни.ру"."В конце августа я видел Светлану Михайловну на открытии памятнику Иосифу Давыдовичу Кобзону, – рассказал Березин. – Она находится в прежней форме, который соответствует ее возрасту, ее самочувствию. Как может выглядеть человек, которому почти 80?!""Моргунова всегда была блистательной, – продолжает Березин. – Потому что и она, и наша коллега Анна Шатилова – образец школы отношения к себе и к профессии в связи с отношением к зрителю. Они всегда исповедовали принцип: ты должен выглядеть комильфо. В противном случае сиди дома и вари борщ"."У Моргуновой счастливая старость, потому что когда она ушла с работы, перестала быть и жить на сцене, все, кто ее знал, не прекратили относиться к ней с любовью и нежностью, – уверен Березин. – А я смотрю на нее и немного завидую, ведь Моргунова в нашей профессии – одна из немногих, кто больше всего себя отдал делу. Она всегда была самоотверженной – ее никогда не надо было уговаривать полететь куда-то и провести концерт. Она не спрашивала, сколько это стоит, не жаловалась на самочувствие, а просто узнала, где и во сколько надо быть. Я в этом смысле ее ученик".Несколько месяцев назад в эфир Первого канала вышла программа "Пусть говорят", герои которой утверждали, что Моргунова якобы спивается. Березин категорически с этим не согласен. "Она заслужила право жить бытом, а не искусством, быть просто пенсионеркой, быть просто бабушкой, которая смотрит телевизор и пьет чай, – уверен Владимир. – И если она в этот чай нальет 30 капель коньяка, чтобы расширились сосуды, так никакой беды нет – даже врачи рекомендуют! Сегодня она занимается своим здоровьем, потому что всю жизнь провела на шпильках и теперь болят ноги".По словам Березина, Моргунова ни в чем не нуждается, помощь, как в свое время Валентине Леонтьевой, ей не требуется. "У Моргуновой хорошая квартира возле Ленкома, ей очень помогает сын, невестка, внучка, у нее достойная пенсия, в дополнение к которой она, как народная артистка России, получает 30 тысяч рублей в месяц от московского правительства, – заверил Березин. – Ее не забывают подруги, так что все хорошо!"