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<a href="https://33live.ru/novosti/19-09-2019-isaeva-soobshhila-o-svyazi-nachalovoj-i-shepeleva-posle-smerti-friske.html" target="_blank">Исаева сообщила о связи Началовой и Шепелева после смерти Фриске</a> - Бывший пиар-менеджер Юлии Началовой, ее так называемая сестричка Анна Исаева расставила все точки над i в вопросе наследства артистки. А также рассказала о контакте певицы с шоуменом Дмитрием Шепелевым.