Певицу Ольгу Бузову раскритиковали в пух и прах за образ мусульманки на открытии бутика дочери Кадырова. Подписчики отметили, что исполнительнице, мягко говоря, не стоило надевать подобный костюм.

Певицу Ольгу Бузову раскритиковали в пух и прах за образ мусульманки на открытии бутика дочери Кадырова. Подписчики отметили, что исполнительнице, мягко говоря, не стоило надевать подобный костюм.Не так давно в столице открылся бутик Дома моды Firdaws, который возглавляет дочь главы Чеченской республики – Айшат Кадырова. Несмотря на тот факт, что девушке всего 20 лет, она является талантливым дизайнером, которого знают и уважают далеко за пределами Чечни.Открытие магазина в Москве стало по-настоящему интересным публичным событием, на которое пригласили многих знаменитостей российской медиа-сферы. В том числе, в списке гостей оказалась и Ольга Бузова. Она прибыла на мероприятие в светлом длинном платье брендаFirdaws, а вместо того, чтобы сооружать на голове сложную укладку, девушка предпочла покрыть голову платком, чтобы соответствовать ситуации.Кроме того, исполнительница не только лично поприсутствовала на церемонии открытия, но и поздравила Айшат с новым витком дизайнерской карьеры на своей личной странице в социальной сети Инстаграм: "Со всеми любителями изысканной и элегантной одежды хочу поделиться прекрасным событием. Сегодня в Москве открылся бутик дома моды @firdaws_officiel. И, конечно, я с большим трепетом поздравляю мою талантливую Айшат Кадырову, ты умница!!!! Спасибо за ту красоту, которую ты для нас создаешь (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)Впрочем, большинство подписчиков обратили внимание не на тот факт, что произошло интересное мероприятие, а на то, что Бузовой не стоило выходить в свет в образе мусульманки. Конечно, часть поклонников отметили, что Ольга выглядит женственно и нежно, но подавляющее число комментариев содержало в себе чистый негатив."Оль, ну вы то обычно оголена,что у вас общего с традициями этого народа?", "И к чему эта показуха, это национальная одежда, к чему ее одевать на ******, которая везде светит своей 5 точкой? Смотреть противно", "Как то не складывается – везде в трусах ж**у показывать ,а тут надела платок и платья. Не пойму, что хочет показать. Такие наряды очень красивые, но они не для тебя", – высказались подписчики под фотографией Ольги Бузовой.