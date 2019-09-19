Соревнования третьего этапа Кубка мира по кайтбордингу проходили на восточном побережье Китая, на острове Пинтан. Фаворитом турнира стала американка Даниэла Мороз, а наша Елена Калинина в борьбе за призы сумела добиться бронзовой позиции.

Соревнования третьего этапа Кубка мира по кайтбордингу проходили на восточном побережье Китая, на острове Пинтан. Фаворитом турнира стала американка Даниэла Мороз, а наша Елена Калинина в борьбе за призы сумела добиться "бронзовой" позиции.Традиционно этап на Пинтане отличается самыми экстремальными погодными условиями. Сильные ветра, вызванные тайфуном, обрушившимся на Восток Китая в начале сентября, на порывах доходили до 30 узлов. После относительно слабых ветров силой в 6-8 узлов на предыдущем этапе в китайском же Вэйфане такие условия казались настоящим экстримом.В регате приняли участие 28 спортсменов из 13 стран. Третий этап в Пинтане – предпоследний перед финалом Кубка мира по кайтбордингу в итальянском Кальяри, который пройдет со 2 по 6 октября. Поэтому на восток Китая съехались все сильнейшие спортсмены в надежде поправить свое положение в общем зачете перед заключительным этапом.Спортсменка Академии парусного спорта Елена Калинина на первых двух этапах финишировала в тройке сильнейших среди девушек. В итальянской Джиццерии россиянка пришла третьей, а в Вэйфане – второй. На втором этапе Калинина обошла действующую победительницу Кубка мира Кирстин О’Брайан из США. Американка, любящая гоняться в сильные ветра, приехала в Пинтан с желанием взять у нашей спортсменки реванш.С первых же гонок статус фаворита доказала другая представительница США Даниэла Мороз, которая одерживала победы на двух предыдущих этапах. С первого же гоночного дня она захватила лидерство и не подпускала к себе конкуренток. В результате Даниэла выиграла регату в женском зачете с 202 очками и заняла 12-е место в общем зачете.А вот за вторую строчку ожидаемо развернулась упорная борьба. Практически в каждой гонке Кирстин была чуточку сильнее нашей спортсменки Елены. Американке гораздо лучше подходили экстремальные ветровые условия Пинтана. В заключительный день регаты организаторам и вовсе пришлось отметить гонки из-за шквального ветра. По итогам 17 стартов О’Брайан обошла Калинину на 23 балла."На этом этапе я соперничала с Калининой и Хайран Чжан, – говорит серебряная медалистка О’Брайан. – Мне нравится идти рядом с этими спортсменками. Это соперничество и борьба делают гонки гораздо интереснее. Я многому учусь, когда вижу, какую сторону выбирают соперницы, на какой скорости и под каким углом они идут. Таким образом, я понимаю, что лучше работает"."На второй этапе в Вэйфане условия были попроще. В слабый и средний ветер у меня получилось выступить лучше, – сказала Калинина, завоевавшая бронзу на третьем этапе Кубка мира. – В Пинтане же были тяжелые условия: сильный ветер, большие волны и много мусора в воде. Начало регаты сложилось для меня не очень хорошо: я взяла кайт не того размера и из-за этого несколько гонок проиграла, потом у меня неожиданно порвалась трапеция. Я не совсем была готова к таким сложным условиям. В целом, для меня это была больше тренировочная регата – я проанализировала скорости, проверила матчасть и сделала вывод, что мне надо больше поработать по сильному ветру. Думаю, что эта регата пойдет мне на пользу перед важнейшими стартами сезона".Напомним, что со 2 по 6 октября в Кальяри пройдет заключительный этап Кубка мира KiteFoil World Series. А с 11 по 16 октября в Катаре состоятся Всемирные пляжные игры, которые проводит Международный олимпийский комитет (МОК). В этих регатах спортсменка Академии парусного спорта Елена Калинина также поборется за медали.