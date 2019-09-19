В интернете можно найти немало сайтов и аккаунтов в социальных сетях, владельцы которых занимаются составлением прогнозов на спортивные события и их продажей всем желающим делать ставки через букмекерские конторы и выигрывать.

Такие люди называются капперами, или профессионалами, способными почти правильно предугадывать результаты матчей.

Услуги таких специалистов хороши для клиентов-новичков, только начинающих долгий путь знакомства с особенностями игры в букмекерских конторах. Так, они могут узнать, как пользоваться аналитическим подходом при прогнозировании, набраться необходимого для этого опыта. Большинство сайтов такого типа не предполагают коммерческую выгоду, но есть и такие, которые продают прогнозы за деньги. Прежде чем решиться на подобную сделку, нужно уточнить, кто такие капперы мошенники. Эта информация поможет избежать лишних денежных потерь.

Что представляет собой мошенничество на деятельности каппера

Каппером называют профессионального игрока на ставках. Стать им может далеко не каждый человек. Для этого нужно хорошо разбираться в особенностях команд и отдельных игроков, знать динамику игр, последние изменения в составе и прочие особенности, способные повлиять на результат. Они продают результаты сделанных прогнозов или делают их рассылку по электронной почте тем, кто оформил платную подписку.

Так же делают и мошенники. Только прогнозы, присылаемые ими, оказываются совсем неприбыльными. И получается, что человек теряет вдвое больше денег – на ставках и на оплате услуг мошенника. А он потом просто блокирует свою страницу или добавляет пользователя в черный список, и бесследно исчезает. Для обмана они используют такие схемы:

предложение для управления счетом игрока;

продажа информации по договорным матчам;

стопроцентный эффект.

Мошенники могут создавать свои сайты или страницы в социальных сетях.

Как определить честного каппера

Это можно сделать только одним способом – ознакомившись с предоставленной им информацией. Он всегда комментирует свои прогнозы, предоставляет анализы, и конечно же, правильно и корректно применяет терминологию. Без громкой рекламы и нереальных обещаний. Также, они всегда указывают рекомендованную величину ставки в процентах от банка. Вдобавок, профессионалы никогда не требуют от пользователей процентов за прибыль.

Лучше сотрудничать с проверенными сайтами, например, Фритипс.топ.