В Санкт-Петербурге продолжается турнир серии АТП St. Petersburg Open. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал соревнований.

В Санкт-Петербурге продолжается турнир серии АТП St. Petersburg Open. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал соревнований.Девятая ракетка мира Карен Хачанов играл с португальцем Жоау Соузой. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась победой Соузы. Карен уступил в двух партиях 6:7 (2:7), 4:6. Наш теннисист потерпел третье поражение в четырех последних встречах.Жоау Соуза вышел в четвертьфинал, где его ждет встреча с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.