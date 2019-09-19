Итальянская компания по производству автомобильных шин Pirelli в очередной раз признана мировым лидером в секторе автокомпоненты по показателям индекса устойчивого развития Dow Jones.

Итальянская компания по производству автомобильных шин Pirelli в очередной раз признана мировым лидером в секторе "автокомпоненты" по показателям индекса устойчивого развития Dow Jones.Об этом свидетельствует рейтинг международной аналитической компании RobecoSAM, составленный на основе мониторинга экономических данных более 2 тысяч мировых корпораций из 61 промышленного сектора. Преимущество отдается компаниям, которые превосходят своих конкурентов по количеству показателей ответственного производства и устойчивого развития.Согласно индексу, общий показатель Pirelli составил 85 баллов, превысив на 49 единиц средний показатель по сектору, который составляет 36 балла.Pirelli уделяет особое внимание направлению устойчивого развития. Компания инвестирует в развитие экологически безопасных технологий производства и бережное отношение к ресурсам, ответственно относится к потребителям, выпуская безукоризненно качественную продукцию, участвует в жизни и развитии сообществ в регионах своего присутствия, поддерживая благотворительные и волонтерские проекты.