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<a href="https://33live.ru/novosti/19-09-2019-kravec-o-novom-muzhike-dlya-lolity-v-shtanax-vse-normalno.html" target="_blank">Кравец о новом мужике для Лолиты: В штанах все нормально</a> - Алена Кравец вызвалась помочь Лолите Милявской, оставшейся одной после расставания с молодым мужем. Гламурная блондинка нашла подходящих кандидатов на руку и сердце экстравагантной певицы.