С момента подписания минских договоренностей прошло почти пять лет, но украинские власти и пальцем не пошевелили, чтобы выполнить хотя бы один пункт. В этом плане президент Владимир Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко. Поведение официального Киева возмутило Москву.
С момента подписания минских договоренностей прошло почти пять лет, но украинские власти и пальцем не пошевелили, чтобы выполнить хотя бы один пункт. В этом плане президент Владимир Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко. Поведение официального Киева возмутило Москву.
На вчерашних переговорах по Донбассу в Минске представители
Украины неожиданно отказались от подписания так называемой формулы Штайнмайера,
предусматривающую особый статус Донбасса. Поведение украинских властей не
укладывается в прежние договоренности, посетовал пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков.
Выдвижение новых условий – это не то, о чем участники
переговоров договаривались ранее, отметил представитель Кремля. Работу по
Донбассу необходимо продолжать, но непонятно, как это делать, если некоторые
стороны неожиданно меняют позицию, сказал Песков, имея в виду поведение
посланников .
По его словам, вчерашняя встреча в Минске лишний раз
подтвердила правоту Владимира Путина. "Встреча ради встречи вряд ли может
быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать
большую подготовительную работу", – добавил Песков.
"Формула Штайнмайера" названа по имени президента
Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Документ предполагает введение временного
особого статуса Донбасса и проведение местных выборов. Если их демократичность
подтвердит ОБСЕ, Киев будет должен предоставить региону постоянный особый
статус и внести соответствующие изменения в Конституцию.
Впервые идею обсуждали в 2015 году, но вернулись к ней после
победы Зеленского на выборах. Предполагается, что после исполнения документа
Запад постепенно снимет санкции с России.
Примечательно, что перед встречей в Минске глава украинского
МИДа Вадим Пристайко дал согласие на подписание "формулы
Штайнмайера". Между часть украинской общественности выступила резко против
документа. Президенту пригрозили новым витком насилия и
усугублением гражданской войны.