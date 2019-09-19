С момента подписания минских договоренностей прошло почти пять лет, но украинские власти и пальцем не пошевелили, чтобы выполнить хотя бы один пункт. В этом плане президент Владимир Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко. Поведение официального Киева возмутило Москву.

С момента подписания минских договоренностей прошло почти пять лет, но украинские власти и пальцем не пошевелили, чтобы выполнить хотя бы один пункт. В этом плане президент Владимир Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко. Поведение официального Киева возмутило Москву.На вчерашних переговорах по Донбассу в Минске представителиУкраины неожиданно отказались от подписания так называемой формулы Штайнмайера,предусматривающую особый статус Донбасса. Поведение украинских властей неукладывается в прежние договоренности, посетовал пресс-секретарь президентаРоссии Дмитрий Песков.Выдвижение новых условий – это не то, о чем участникипереговоров договаривались ранее, отметил представитель Кремля. Работу поДонбассу необходимо продолжать, но непонятно, как это делать, если некоторыестороны неожиданно меняют позицию, сказал Песков, имея в виду поведениепосланников .По его словам, вчерашняя встреча в Минске лишний разподтвердила правоту Владимира Путина. "Встреча ради встречи вряд ли можетбыть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделатьбольшую подготовительную работу", – добавил Песков."Формула Штайнмайера" названа по имени президентаГермании Франка-Вальтера Штайнмайера. Документ предполагает введение временногоособого статуса Донбасса и проведение местных выборов. Если их демократичностьподтвердит ОБСЕ, Киев будет должен предоставить региону постоянный особыйстатус и внести соответствующие изменения в Конституцию.Впервые идею обсуждали в 2015 году, но вернулись к ней послепобеды Зеленского на выборах. Предполагается, что после исполнения документаЗапад постепенно снимет санкции с России.Примечательно, что перед встречей в Минске глава украинскогоМИДа Вадим Пристайко дал согласие на подписание "формулыШтайнмайера". Между часть украинской общественности выступила резко противдокумента. Президенту пригрозили новым витком насилия иусугублением гражданской войны.