Это пространство для совместного проживания и работы.

К 2025 году в Санкт-Петербурге планируют построить крупнейший в мире коливинг, сообщает компания-девелопер проекта Becar Asset Management.Коливинг – это симбиоз рабочего пространства и жилья. Для большинства коливинг – это еще и образ жизни, потому что твои соседи – это еще и твои единомышленники.Девелопер планирует отдать под коливинг три из пяти 26-этажных гостиничных корпусов на улице Орджоникидзе. Коливинг будет рассчитан на 1,5 тысячи юнитов – небольших комнат. По оценкам компании, он станет самым крупным в мире.Постояльцы смогут остановиться в коливинге как на небольшой срок, так и выбрать долгосрочное размещение. Каждый из резидентов будет иметь доступ к местам общественного пользования: прачечным, коворкингам, библиотекам и фитнес-залам. Общественное пространство в коливинге займет около 9 тыс кв м. Комплекс планируется сдать к 2025 году. Общая площадь комплекса, включая коливинг, 120 тыс кв м.