Завершился второй игровой день группового этапа футбольной Лиги чемпионов. В Мюнхене чемпионы Германии из Баварии принимали сильнейший клуб Сербии Црвену Звезду. Матч у гостей не получился, и они пропустили три безответных гола: 3:0 – победа хозяев.

Завершился второй игровой день группового этапа футбольной Лиги чемпионов. В Мюнхене чемпионы Германии из "Баварии" принимали сильнейший клуб Сербии "Црвену Звезду". Матч у гостей не получился, и они пропустили три безответных гола: 3:0 – победа хозяев.Правда, после гола Комана на 34-й минуте интрига встречи сохранялась до заключительной десятиминутки. Но именно в концовке "Бавария" включила пятую передачу и Левандовский и Мюллер сделали счет неприличным."Бавария" возглавила таблицу группы "В" – у немцев 3 очка, у английского "Тоттенхэма" и греческого "Олимпиакоса" – по одному, "Црвена Звезда" пока с нулем в разделе "очки". Результаты других матчей дня: "Шахтер" (Украина) "Манчестер Сити" (Англия) – 0:3, "Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Аталанта" (Италия) – 4:0.