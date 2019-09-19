В эстонском городе Тарту на разгрузку кондитерских изделий явилась лиса и, улучив момент, похитила торт. Окончилось воровство неудачно — человек догнал хитрого зверя и отобрал украденное.

В эстонском городе Тарту неудачное ограбление попало на видео, снятое камерой наблюдения.На разгрузку кондитерских изделий пришла лиса. Работник торгового заведения, видев хитрого зверя, взял телефон, чтобы сделать памятные снимки, и хитрое животное, улучив момент, схватило торт и попыталось сбежать.Преступление могло пройти удачно, если бы торт был чуть легче, а человек, пустившийся спасать его от острых зубов, помедленней.Лиса выронила свою добычу, однако не отчаялась и вернулась ждать благоприятную для воровства ситуацию.