Новое граффити на улице Разина областного центра сразу привлекло внимание всех горожан. Его автор Михаил Бородавченко.

Новое граффити на улице Разина областного центра сразу привлекло внимание всех горожан. Его автор Михаил Бородавченко.Вся работа заняла пять дней, рассказывает Михаил. Но ей предшествовала довольно долгая история. Фото неухоженного разрытого двора прислала ему председатель ТСЖ с просьбой разрисовать стену. Михаил согласился. По его словам, раз в год он делает подарок городу - бесплатное граффити. Но нужна была краска. Председатель ТСЖ обратилась к депутату ЗС, попутно собрала все согласования и разрешения. На это ушло 2,5 месяца. По словам жителей, Михаил трепетно отнесся к заказу - чтобы краска лучше лежала, даже штукатурил стену.Михаил Бородавченко, художник: "Меня вдохновила любовь наших бабушек к нам ко всем, потому что они постоянно о нас заботятся, делают что-то приятное, хорошее, здесь, собственно говоря, бабушка тоже позаботилась об этой стене, ее утеплила с помощью лоскутного шитья - пэчворк это называется, я увлекся, оно уходит дальше, была идея, чтобы вся стена, но нужны средства и ограничились, тем , что есть."Кстати, владимирцы уже знакомы с творчеством Михаила. Уже пять его работ украшают стены в разных районах города. В прошлом году он стал участником проекта "". По мнению художника, у стрит-арта большое будущее. Возможно, в скором будущем масштаб его работ увеличится. И во Владимире появится расписанный граффити фасад дома. А темы для творчества всегда найдутся, уверен Михаил.Екатерина Гусева