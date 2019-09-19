Заявление о возможных проблемах у президента Белоруссии Александра Лукашенко, озвученное в прямом эфире одного из украинских телеканалов, взбудоражили народ. Люди обращаются к небесным силам и просят крепкого здоровья для Батьки.

Заявление о возможных проблемах у президента Белоруссии Александра Лукашенко, озвученное в прямом эфире одного из украинских телеканалов, взбудоражили народ. Люди обращаются к небесным силам и просят крепкого здоровья для Батьки.О серьезной угрозе для жизни Александра Лукашенко сообщил лидер белорусского оппозиционного движения "За свободу" Юрий Губаревич. Он не исключил, что Батька вслед за Виктором Януковичем убежит в Ростов-на-Дону. В таком случае он проживет недолго, уверен политик.В Сети бурно отреагировали на заявление Губаревича. "Дай Бог Батьке здоровья. Ему еще нужно создать Белорусский федеральный округ, так что не время помирать", – прокомментировал сообщение на своей странице в Twitter блогер с ником Кремлевский Связной. Он добавил, что поставит Лукашенко свечку перед образами.Высказались и читатели "Дни.ру". "Пусть Батька живет долго, пусть Беларусь синеокая будет самостийной, флаг ей в руки, но и пусть себя кормит сама, а не сидит у России в кармане", – написал один из них.Многие не упустили возможности покритиковать политику . Они предположили, что ситуация с экономикой в Белоруссии тяжелая, раз Батька на каждой встрече с российским руководством просит помощи.Впрочем, заявление Губаревича о Лукашенко ужаснуло не всех. "Зачем писать такие заголовки? Белорусы чуть не умерли от радости", – написал пользователь с ником Белорус.Ранее СМИ обнародовали детали плана по интеграции двух стран. Предполагается, что в следующие три года Россия и Белоруссия создадут единое налоговое законодательство и таможню, будут проводить общую социальную политику. и Владимир Путин должны подписать документ в декабре.