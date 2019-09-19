Минимальный размер оплаты труда в 2020 году вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства. Таким образом, МРОТ на 100% соответствует прожиточному минимуму

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства. Таким образом, МРОТ на 100% соответствует прожиточному минимуму, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на премьера.Кроме того, увеличится материнский капитал: с 453 тысяч рублей до 466 тысяч, добавил премьер. На эти цели в бюджете заложены 316 миллиардов рублей.Также на заседании правительства стали известны расходы на медицину: в Фонд обязательного страхования инвестируют 2,4 триллиона рублей.Напомним, в 2019 году МРОТ составляет 11280 рублей.