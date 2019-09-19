С таким предложением обратился к депутатам Горсовета Заместитель главы администрации города Владимира Дмитрий Норихин.

С таким предложением обратился к депутатам Горсовета Заместитель главы администрации города Владимира Дмитрий Норихин.Уже готов проект о передаче этого объекта. Дело в том, что земельный участок на котором расположен фонтан и инженерные коммуникации, являются собственностью области. В мэрии считают, что целесообразно и экономически обосновано осуществить его передачу. Напомню, в августе рядом с фонтаном открыли закладной камень, который символизирует появление здесь в будущем сквера имени 75-летия области."Радио России-Владимир"