В городе-музее появится парк «Зарядье»

В городе-музее появится парк «Зарядье»На благоустройство Суздаль получил еще 13,5 миллионов долларов. Напомним, ранее городу-музею выделили 50 миллионов рублей.На эти деньги планируют отремонтировать 3 объекта культурного наследия, обустроить прилегающую территорию и организовать транспортную инфраструктуру Суздаля. Кроме того, 16 сентября специалисты представили проект строительства местного парка «Зарядье». Ранее планировали это сделать еще 2,5 месяца назад, но сроки пришлось отодвинуть из-за сложностей с подрядчиком.