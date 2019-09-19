Во время переговоров в Минске вновь обсуждался вопрос об обмене пленными, но контактная группа условилась не разглашать достигнутые договоренности и возможные даты обмена. Об этом в прямом эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым заявил советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник.

Во время переговоров в Минске вновь обсуждался вопрос об обмене пленными, но контактная группа условилась не разглашать достигнутые договоренности и возможные даты обмена. Об этом в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявил советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник."Диалог был конструктивным. И есть надежда, что в ближайшее время Украина выполнит договоренности по юридической очистке удерживаемых Киевом, и можно будет назначить дату конкретного обмена", — уточнил представитель ЛНР.При этом общий итог состоявшихся переговоров, по мнению Мирошника, оказался плачевным для Украины. И проведение саммита в нормандском формате находится под большим вопросом, так как украинской стороной не выполнены предусловия.Он напомнил, что 11 сентября в нормандском формате на уровне советников лидеров была озвучена и согласована третья версия "формулы Штайнмайера". По ней планировалось разведение сил на трех участках: Петровское, Золотое и станица Луганская."К удивлению, Украина заявила о неготовности разводить войска в Петровском и Золотом. Ранее была договоренность, что отдельно разводить войска никто не будет. Должна быть связка между политическим курсом и действиями по обеспечению безопасности. Поэтому в данный момент не была подписана "формула Штайнмайера", и была завалена возможность разведения сил", — пояснил Мирошник.Представитель ЛНР также подчеркнул, что во время переговоров Леонид Кучма пытался всячески обойти фиксацию в минском формате обязательств по "формуле Штайнмайера"."Когда ее прижали к стенке, Украина заявила, что не готова выполнять "формулу Штайнмайера", а именно: особый статус, фиксация его в конституции и дальнейшая реализация политического трека", — подчеркнул Мирошник.Также он сообщил о распространении слуха, что украинская сторона пытается в одностороннем порядке на протяжении всей линии соприкосновения отвести свои войска."Эти слухи сразу были разоблачены представителями СЦКК, потому что никаких движений не происходит. Объяснение этому очень простое. Для отведения необходимо иметь подготовленные позиции, а украинская сторона их не имеет. Кроме всего прочего, вдоль линии соприкосновения возведены огромные фортификационные сооружения, потрачены большие деньги", — сказал Мирошник.При этом он обратил внимание, что за последние недели не было дней без обстрелов."Перед проведением минского формата наоборот происходит их усиление. Не приходится говорить о том, что украинская сторона выполняет условия прекращения огня, хотя это в их силах", — считает представитель ЛНР."На мой взгляд, в офисе президента Зеленского существует запрос на символические действия по решению конфликта на Донбассе. Но есть и разночтения между старой командой, которая частично представлена в переговорной группе, и представителями новой власти. Поэтому нам приходится постоянно ловить Украину на попытках обойти свои обязательства", — заключил Мирошник.