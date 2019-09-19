Минюст РФ предлагает сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан, а также обязать включать в специальный реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не только коллекторов, но и кредитные организации.

Минюст РФ предлагает сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан, а также обязать включать в специальный реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не только коллекторов, но и кредитные организации, пишет газета "Коммерсантъ".Министерством совместно с ФССП подготовлена концепция законопроекта "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц".В соответствии с "дорожной картой" по реализации механизма "регуляторной гильотины" он должен заменить закон о взыскании долгов физлиц (N230-ФЗ). Законопроект должен быть внесен в правительство до конца 2019 года.В настоящее время кредитор имеет право обратиться в суд с любого дня просрочки. Документом предлагается установление обязательного досудебного, то есть претензионного, порядка, который будет предшествовать подаче иска.В таком случае взыскатель получит возможность обратиться в суд, только если после получения претензии должник не закроет долг в 30-дневный срок.Ожидается, что это снизит нагрузку на судебные органы и ФССП.