Относительно безопасная суточная доза алкоголя составляет 200 граммов вина для женщин и 900 граммов пива для мужчин, утверждает Министерство здравоохранения России. Особенно важно, чтобы в неделе было хотя бы два трезвых дня, уточняют эксперты.

Относительно безопасная суточная доза алкоголя составляет 200 граммов вина для женщин и 900 граммов пива для мужчин, утверждает Министерство здравоохранения России. Особенно важно, чтобы в неделе было хотя бы два "трезвых" дня, уточняют эксперты.Кроме того, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Минздрав, даже небольшое количество алкоголя все равно может нанести вред, если выпито не в то время и не в том месте. И, конечно, спиртное категорически противопоказано водителям и беременным женщинам, напомнили в ведомстве.Ранее российское правительство поддержало запрет на торговлю алкоголем в барах, которые расположены в жилых домах. Причем речь идет о заведениях, чья общая площадь менее 20 квадратных метров. Эта инициатива появилась после анализа большого количества жалоб на шум и нарушение общественного порядка.