На проходящем в столице Казахстана Нур-Султане чемпионате мира по борьбе завершились соревнования женщин. Успешно выступила сборная России, завоевавшая пять медалей.

На проходящем в столице Казахстана Нур-Султане чемпионате мира по борьбе завершились соревнования женщин. Успешно выступила сборная России, завоевавшая пять медалей.Наши спортсменки завоевали две золотых, серебряную и две бронзовые награды. Наталья Воробьева (72 кг) и Инна Тражукова (65 кг) стали чемпионками. Серебро завоевала Любовь Овчарова (до 59 кг), бронзу — Ольга Хорошавцева (до 55 кг) и Екатерина Полещук (до 50 кг).Выступления россиянок прокомментировал ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. "Мы наблюдали психологическую реанимацию нашей женской команды. Сейчас ее результаты внушают обоснованный оптимизм за год до Игр в Токио, Пять медалей — такого в истории нашей женской борьбы еще не было".Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) и вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина высоко оценила выступление наших спортсменок. "Честно, не ожидала такого результата, хотя мечтала. Это шикарный результат. Думаю, теперь девушки наконец почувствуют себя чемпионками, и поймут, что им все по силам".