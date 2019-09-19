В октябре 2019 года Московский метрополитен выпустит лимитированную модель кроссовок с одним из крупнейших в мире производителей спортивной экипировки ASICS. В дизайне кроссовок использованы цвета линий московского метро. Модель появится на полках партнёров бренда и во флагманских магазинах метрополитена.

В основе капсульной коллекции простой и практичный силуэт, дизайн кроссовок разработан известным российским дизайнером Артемием Лебедевым. Модель будет доступна в обычном и премиальном пэке. На каждом кроссовке пары использованы цвета линий московского метро, на пятке модели есть особая стропа с логотипом столичного транспорта, а на шнурках – традиционный для кроссовок лейс-лок с узнаваемой символикой партнёров проекта.Московское метро идёт в ногу со временем, делая жизнь горожан комфортнее, проще и быстрее. Кроссовки – это обувь 21 века, в которой удобно перемещаться в ритме современного мегаполиса, поэтому мы приняли решение участвовать в выпуске капсульной коллекции в партнерстве с крупнейшим мировым производителем спортивной одежды и обуви. Уже скоро наши пассажиры смогут приобрести уникальную модель кроссовок, вдохновленных цветами линий метро, в фирменных магазинах метрополитена прямо на станциях, – прокомментировала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.Вместе с лимитированной моделью кроссовок будут выпущены брелоки Тройка особого дизайна. Приобрести кроссовки можно будет в фирменных магазинах метрополитена на станциях “Маяковская” и “Трубная”, а также в селективной дистрибуции партнеров ASICS.