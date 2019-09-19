Первая выставка-презентация Город: детали состоится на ВДНХ в октябре в рамках программы Мой район. Посетители выставки смогут выбрать лучшие решения по благоустройству районов столицы.

Выставка-презентация "Город: детали" пройдет с 3 по 5 октября в 75 павильоне ВДНХ. Она займет площадь в 15 тысяч квадратных метров. Здесь можно будет увидеть, как значительно изменились за последние годы малые архитектурные формы, убедиться, что сегодня они трансформируют не только привычную городскую среду, но и наш образ жизни и общения."А главное – выбрать самим, какие объекты больше всего нужны московским районам: в рамках мероприятия состоится масштабное очное голосование, по итогам которого будут выбраны лидеры московских симпатий", - рассказали организаторы мероприятия.Результаты напрямую будут влиять на то, чем наполнится Москва в ближайшем будущем. Будет сформирован уникальный каталог образцов городского комфорта, который в дальнейшем сможет использоваться городскими службами как пример образцовых решений.