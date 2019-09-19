В Москве за последние шесть лет площадь продаваемых квартир снизилась в полтора раза.

Москвичи покупают квартиры поменьше. Если шесть лет назад средняя площадь продаваемой квартиры составляла 84 квадратного метра, то сейчас показатель равняет 58 квадратам, сообщил коммерческий директор московского территориального управления группы "Эталон" Василий Фетисов.Девелоперы в свою очередь пытаются уместить на меньшей площади тот же функционал, который был в больших квартирах, и это выгодно для потребителя – при меньше сумме покупке он получает то же, что раньше продавалось за гораздо большие суммы.В целом же, по словам эксперта, за шесть лет потребительские характеристики квартир улучшились: были усовершенствованы планировки, выросло качество отделки, входных групп и благоустройства.