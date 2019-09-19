На компанию Медиашоу – организатора концерта группировки Ленинград в Ростове-на-Дону – завели административное дело из-за мата. Концерт состоялся 13 сентября в Ростове-на-Дону.

На компанию "Медиашоу" – организатора концерта группировки "Ленинград" в Ростове-на-Дону – завели административное дело.Как сообщили ТАСС в управлении Минкультуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, факт использования ненормативной лексики на концерте был установлен благодаря видеофиксации. В отношении организатора концерта был составлен протокол по статье "Организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань".Концерт прошел 13 сентября на стадионе "Ростов-Арена". По данным источника в правоохранительных органах, на концерте присутствовала сотрудница управления министерства культуры. Она и написала заявление в полицию на Сергея Шнурова. По ее словам, он позволял себе отборнейший мат в течение четырех часов перед без малого пятидесятитысячной аудиторией. Между тем еще в начале сентября управление Минкультуры предупреждало "Медиашоу" о недопустимости мата на концертах.