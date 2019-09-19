Вместо накренившихся старых бетонных опор смонтировано 10 современных конструкций из оцинкованного металла.

«Владимирпассажиртранс» установил новые опоры контактной сети на площади Победы. Вместо накренившихся старых бетонных опор смонтировано 10 современных конструкций из оцинкованного металла. Сообщили в пресс-службе мэрии.Решение о ремонтных работах принято Андреем Шохиным в рамках подготовки к предстоящему 75-летию Великой Победы, который будет отмечаться в мае 2020 года. Сметная стоимость работ по замене уличных опор, включая благоустройство территории, составляет 2,8 млн. руб. В настоящее время все новые опоры установлены, основания забетонированы. Чтобы минимизировать неудобства для пешеходов и автомобилистов, часть работ проводили в вечернее и ночное время. Когда бетон полностью «схватится», специалисты подключат к новым опорам контактную троллейбусную сеть, а затем на опорах будут смонтированы по 3 уличных фонаря, системы видеонаблюдения и элементы радиоозвучания площади Победы. После завершения монтажных работ с демонтируют старые опоры и выполнят благоустройство территории.