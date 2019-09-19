Столбик термометра опустится до -2 градусов

Столбик термометра опустится до -2 градусовВладимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в ночь на пятницу, 20-го сентября, на севере Владимирской области ожидаются заморозки до - 2 градусов. В отдельных районах региона - дождь и мокрый снег.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области напоминают о рисках возникновения пожаров, вызванных нарушениями при эксплуатации обогревателей и печей.В случае ЧП звоните по телефону спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного).