Злоумышленница, воспользовавшись тем, что водитель такси оставил ключи в замке зажигания, когда отошел оплатить заправку, пересела на водительское сидение и тайно уехала с заправки...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 42-летнюю женщину по подозрению в неправомерном завладении транспортным средством.В дежурную часть ОМВД поступило заявление от водителя такси об угоне автомобиля марки «Киа» с заправки, расположенной на Мосфильмовской улице. Ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные территориального ОМВД задержали подозреваемую. Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись тем, что водитель такси оставил ключи в замке зажигания, когда отошел оплатить заправку, пересела на водительское сидение и тайно уехала с заправки.Автомобиль возвращен владельцу.Отделением дознания ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93