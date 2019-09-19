Появляются очередные подробности подвигов бывшего президента Украины Петра Порошенко. Адвокат, бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов уверен: политик не только обналичил круглую сумму, но и провернул махинацию с тысячами квадратных метров недвижимости.

Появляются очередные подробности "подвигов" бывшего президента Украины Петра Порошенко. Адвокат, бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов уверен: политик не только обналичил круглую сумму, но и провернул махинацию с тысячами квадратных метров недвижимости.На днях Печерский суд Киева арестовал один из главныхактивов бизнес-империи Порошенко – завод "Кузня на Рыбальском". Нобывший президент, видимо, был заранее предупрежден: по словам Портнова, политикуспел переоформить 115 тысяч квадратных метров недвижимости, принадлежащих"Кузне".По информации Портнова, сомнительную сделку провел один изкиевских нотариусов. Он полагает, что об аресте активов Порошенко могпредупредить Юрий Луценко, ранее возглавлявший генеральную прокуратуру. Именнов надзорное ведомство обратились следователи с ходатайством об аресте.В своем телеграм-канале Портнов пообещал инициировать новыйарест "переукраденного имущества", а также уголовноерасследование о нарушении бывшим президентом тайны следствия. "Чтоб не былтакой хитроумный и одновременно наглый и тупой”, – заключил адвокат.Ранее Портнов сообщал, что Порошенко после поражения навыборах обналичил 34 миллиона долларов – более 870 миллионов гривен. Он призвалследователей внимательно изучить, куда ушли эти деньги.Против бывшего президента завели более десяти уголовных дел.Одно из них связано с "Кузней на Рыбальском". Следователи неисключают, что пытался отмыть полученные преступным путем доходы.