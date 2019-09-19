Появляются очередные подробности подвигов бывшего президента Украины Петра Порошенко. Адвокат, бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов уверен: политик не только обналичил круглую сумму, но и провернул махинацию с тысячами квадратных метров недвижимости.
Появляются очередные подробности "подвигов" бывшего президента Украины Петра Порошенко. Адвокат, бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов уверен: политик не только обналичил круглую сумму, но и провернул махинацию с тысячами квадратных метров недвижимости.
На днях Печерский суд Киева арестовал один из главных
активов бизнес-империи Порошенко – завод "Кузня на Рыбальском". Но
бывший президент, видимо, был заранее предупрежден: по словам Портнова, политик
успел переоформить 115 тысяч квадратных метров недвижимости, принадлежащих
"Кузне".
По информации Портнова, сомнительную сделку провел один из
киевских нотариусов. Он полагает, что об аресте активов Порошенко мог
предупредить Юрий Луценко, ранее возглавлявший генеральную прокуратуру. Именно
в надзорное ведомство обратились следователи с ходатайством об аресте.
В своем телеграм-канале Портнов пообещал инициировать новый
арест "переукраденного имущества", а также уголовное
расследование о нарушении бывшим президентом тайны следствия. "Чтоб не был
такой хитроумный и одновременно наглый и тупой”, – заключил адвокат.
Ранее Портнов сообщал, что Порошенко после поражения на
выборах обналичил 34 миллиона долларов – более 870 миллионов гривен. Он призвал
следователей внимательно изучить, куда ушли эти деньги.
Против бывшего президента завели более десяти уголовных дел.
Одно из них связано с "Кузней на Рыбальском". Следователи не
исключают, что пытался отмыть полученные преступным путем доходы.