Дорожники за 2,5 часа планируют демонтировать временный надземный пешеходный переход

Дорожники за 2,5 часа планируют демонтировать временный надземный пешеходный переходВ ночь с четверга на пятницу, 20-го сентября, на 113 километре трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области перекроют движение транспорта. Дорожники за 2,5 часа планируют демонтировать временный надземный пешеходный переход.Как сообщает Упрдор «Москва-Нижний Новгород», с 0:00 до 2:30 проезжую часть сузят до двух полос, а с 1:00 до 1:40 движение полностью перекроют.