В четверг, 19 сентября, в московском аэропорту Шереметьево запускают в эксплуатацию новую – третью – взлетно-посадочную полосу (ВПП). После церемонии открытия она примет первый рейс авиакомпании Аэрофлот, прибывающий из Санкт-Петербурга.

В четверг, 19 сентября, в московском аэропорту "Шереметьево" запускают в эксплуатацию новую – третью – взлетно-посадочную полосу (ВПП). После церемонии открытия она примет первый рейс авиакомпании "Аэрофлот", который прибудет из Санкт-Петербурга.Планируется, что в церемонии открытия ВПП-3 примут участие спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководители профильных организаций и авиакомпаний.Ранее сроки ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево" неоднократно переносились, напоминает РИА Новости Так, в начале апреля текущего года в Минтрансе РФ планировали, что она заработает до июня, но уже в конце того же месяца Росавиация сообщала, что строительство планируется завершить 1 июля, позже этот срок был передвинут на 1 сентября.С открытием третьей ВПП количество взлетно-посадочных операций в воздушной гавани увеличится почти вдвое — с 55 до 90 в час. Длина новой полосы — 3200 метров, ее ширина – 60 метров.Аэропорт "Шереметьево" регулярно занимает высокие места в рейтингах лучших воздушных гаваней мира, напоминает телеканал "Россия 24". Так, он стал номером 1 по версии британской компании Stasher. Оценивались два показателя: соблюдение расписания рейсов и доступность парковки. В этом рейтинге "Шереметьево " опередил лондонский "Хитроу" и аэропорт острова Тринидад, получившие второе и третье места соответственно. Также российский аэропорт вошел в тройку лучших в мире по числу залов ожидания.