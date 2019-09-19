Глава британской организации по защите животных PETA Элиза Аллен обратилась к руководству UFC с призывом обратить внимание на странное увлечение Нурмагомедова.

Глава британской организации по защите животных PETA Элиза Аллен обратилась к руководству UFC с призывом обратить внимание на странное увлечение Нурмагомедова.Девушка попросила "боссов" Абсолютного бойцовского чемпионата посмотреть ролики, на которых Нурмагомедов борется с живым медведем. Аллен считает, что это бесчеловечное отношение к животному."В природе медведи бродят по огромным территориям, собирают пищу, плавают, роются в грязи, ищут партнера и делают другие свойственные им вещи", – отметила Элиза, – "Тех же медведей, которых в России используют для бокса, танцев и других архаических развлечений, обычно отнимают от их матерей в детстве, сажают на цепь, надевают намордник, бьют и лишают самого важного в их жизни"Напомним, что первое видео борьбы спортсмена и хищника появилось на видео-хостинге YouTube несколько лет назад. Оно снято в 1997 году. На архивных кадрах видно, как еще совсем юный Хабиб шутливо борется с привязанным на цепь медведем-подростком.Глава зоо-защитной организации также выступила с призывом посадить отца прославленного спортсмена в тюрьму. Она считает, что помимо опасности для жизни хищника существовала вполне себе реальная угроза жизни ребенка.Впрочем, Абдулманап Нурмагомедов высказал свое мнение по этому поводу. Мужчина отметил, что, во-первых, медвежонок достался им случайно – никто не изымал его из дикой природы, а во-вторых, животное не проявляло никакой излишней агрессии в сторону людей."Сначала просто игрался, потом научился хватать за ногу, за две ноги, валить, оказываться наверху. Медвежонок обучился борьбе, боролся хорошо. Он не был злым, не был кусачим. После борьбы его подкармливали сахаром. Он радовался, игрался," – словаАбдулманапа издание Газета.руКак бы то ни было, а в конце своего обращения Элиза Аллен призвала Хабиба Нурмагомедова "бороться с соперниками-людьми, которые не отказывают вам в боях". Девушка надеется, что однажды российский борец оставит свое странное увлечение.