В эти минуты в ЗС Владимирской идёт обсуждение проекта закона о детях войны

В эти минуты в ЗС Владимирской идёт обсуждение проекта закона о детях войныВ закон внесены новые поправки. Так, детям войны предлагается 25% компенсация услуг ЖКХ (для тех, у кого этой льготы нет), бесплатная юридическая помощь от Адвокатской палаты.Депутат от КПРФ Максим Шевченко предложил не тратить деньги на выпуск специального удостоверения детей войны - мол, и так в паспорте все написано, а вырученные деньги пустить на сами льготы.Вячеслав Картухин, зампредседателя ЗС области возразил, что по мнению самих детей войны, удостоверения необходимы - это статус. Нужно только проработать вопрос с удешевлением корочек.Всего под категорию "дети войны" в регионе подпадают чуть больше 100 тыс. человек Таким образом, цена вопроса 51 млн.руб.