Национальная хоккейная лига продолжает разгон в сезон, проводя тренировочные так называемые выставочные матчи. В одном из них накануне сыграли Вашингтон Кэпиталз и Сент-Луис Блюз. Капиталисты выиграли 3:2, а их капитан Александр Овечкин сделал два голевых паса.

Национальная хоккейная лига продолжает разгон в сезон, проводя тренировочные так называемые "выставочные" матчи. В одном из них накануне сыграли "Вашингтон Кэпиталз" и "Сент-Луис Блюз". "Капиталисты" выиграли 3:2, а их капитан Александр Овечкин сделал два голевых паса.Свой первый гол за "Нью-Йорк Рейнджерс" забил российский новичок команды Артемий Панарин, который отличился в проигранном "рейнджерами" матче против "Нью-Джерси Дэвилз" (3:4). На счету Виталия Кравцова голевая передача, Никита Гусев и Михаил Мальцев впервые забили за "дьяволов"."Монреаль Канадиенс" с тем же счетом 4:3 выиграл у "Флориды Пантерз", но российский нападающий "пантер" Евгений Дадонов набрал 2 результативных очка – гол плюс пас.